Украинца задержали при попытке ввезти шесть пакетов с наркотиками в Россию

Пограничники задержали в Харьковской области украинца, который пытался вывести в РФ шесть пакетов с наркотиками, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы страны.

Гражданин 1978 года рождения пытался проникнуть на территорию России на автомобиле в пункте пропуска «Гоптовка». Когда пограничники остановили машину для досмотра, служебная собака почувствовала наркотические вещества в чемодане пассажира. Осмотрев содержимое чемодана, правоохранители обнаружили шесть брикетов с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, внешне похожего на наркотическое. Кроме того, в кармане мужчины они также обнаружили подозрительный пустой пакет.

Общий вес наркотиков составил почти 400 гр., их передали на экспертизу. В настоящее время правоохранители открыли уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров».

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