На церемонии открытия главной елки Украины загорелась гирлянда

Во время церемонии открытия главной елки Украины в Киеве произошло возгорание гирлянды, сообщает украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

«Во время проведения церемонии открытия новогодней елки на Софийской площади были зажжены пиротехнические огни, в результате чего произошло возгорание гирлянды на елке», – указано в сообщении.

Возгорание было оперативно ликвидировано с помощью огнетушителя, никто не пострадал, отмечает ГСЧС.

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