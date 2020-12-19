Два иностранных судна столкнулись в порту Туапсе
Ева Краснова
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Два иностранных судна столкнулись на причале Туапсинского Балкерного терминала. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель управления на транспорте МВД России по ЮФО.
Инцидент произошел утром в субботу, 19 декабря, при швартовке. Одно судно носовой частью коснулось кормовой части впередистоящего судна и погнуло фальшборт бака. На другом судне повреждена центральная балка верхней палубы.
В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время инициирована проверка.
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