Два иностранных судна столкнулись в порту Туапсе

Два иностранных судна столкнулись на причале Туапсинского Балкерного терминала. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Инцидент произошел утром в субботу, 19 декабря, при швартовке. Одно судно носовой частью коснулось кормовой части впередистоящего судна и погнуло фальшборт бака. На другом судне повреждена центральная балка верхней палубы.

В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время инициирована проверка.

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