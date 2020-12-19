Глава минздрава Латвии ожидает «полный ужас» в больницах из-за COVID-19

В больницах Латвии в ближайший месяц ожидается «полный ужас» из-за роста числа пациентов с коронавирусом нового типа, заявила министр здравоохранения страны Илзе Винкеле. Ее слова приводит РИА «Новости».

По словам Винкеле, в течение ближайших четырех недель ожидается серьезный прирост числа новых пациентов с COVID-19 в больницах.

«Мы уже сейчас можем сказать, что в ближайшие четыре недели в больницах будет полный ужас», – подчеркнула министр.

За все время пандемии в Латвии выявлено около 30 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, из них более 400 — с летальным исходом.

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