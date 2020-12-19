Тяжелобольной мальчик из Тульской области поблагодарил Путина за исполнение желания

10-летний мальчик Александр из Тульской области поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что он исполнил его желание увидеть панду, передает RT.

Ранее стало известно, что 10-летний мальчик с «сахарным диабетом первого типа» вместе с родителями приехал в Московский зоопарк, где произошла встреча Александра с пандой. Во время посещения зоопарка мальчику позвонил Путин. На опубликованных RT кадрах видно, как ребенок выражает слова благодарности президенту.

«Спасибо вам огромное за то, что исполнили мое желание», — сказал Александр, добавив еще несколько раз «спасибо» во время разговора.

Глава государства в начале декабря поучаствовал в акции «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной». Он удаленно выбрал два детских желания, одно из которых — объятия с пандой.

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