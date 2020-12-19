Врачи назвали признаки «коронавирусного» кашля
Характерным отличием кашля при новой коронавирусной инфекции является отсутствие мокроты, заявил доктор Нейт Фавини изданию BestLife.
По словам эксперта, вне зависимости от интенсивности кашель при COVID-19 является сухим, то есть при нем не выделяется мокрота.
При этом сухой кашель может тоже быть симптомом аллергии, астмы и других заболеваний, указано в материале. Однако для аллергии кашель может сопровождаться зудом и проходит после приема антигистаминных препаратов, а для кашля при астме характерны хрипы, которые не свойственны кашлю при заражении коронавирусом, рассказала аллерголог Сара Нараян.
За все время пандемии в мире выявлено более 75 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, из них более 1,6 млн — с летальным исходом.
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