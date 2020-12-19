В Петербурге объявили о старте прививочной кампании против коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о начале вакцинации горожан против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По его словам, в городе уже имеется пять тысяч доз вакцин. Беглов уточнил, что первыми получат прививку врачи, медперсонал, учителя, представители силовых ведомств и тех специальностей, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности города.

«Будет установлена общая электронная запись, желающие тоже смогут привиться», — добавил он.

Губернатор пообещал, что прививочная кампания в Санкт-Петербурге будет продолжительной.

«Это серьезная, масштабная работа, которую нужно отладить. Уверен, что город справится с этим», — резюмировал Беглов.

Всего в городе на Неве выявлено почти 200 тыс. заболевших, из них 114,8 тыс. выздоровели и 6 767 пациентов умерли.

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