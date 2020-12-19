Прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета в Сургуте

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Уральская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки Boeing 737-500 в Сургуте.

Ведомство сообщило, что проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

«Прокурор выехал на место происшествия, проводится проверка», — говорится в сообщении.

Как уточняется, причиной вынужденной посадки самолета стала неисправность датчика наддува двигателя. На борту было 116 пассажиров.

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