Прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета в Сургуте
Ева Краснова
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Уральская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки Boeing 737-500 в Сургуте.
Ведомство сообщило, что проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.
«Прокурор выехал на место происшествия, проводится проверка», — говорится в сообщении.
Как уточняется, причиной вынужденной посадки самолета стала неисправность датчика наддува двигателя. На борту было 116 пассажиров.
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