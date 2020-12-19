В Лондоне введены максимальные ограничения по COVID-19

В Лондоне и ряде регионов на юго-востоке Великобритании вводятся ограничения по COVID-19 максимального четвертого уровня. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, трансляцию ведет телеканал Sky News.

Четвертый уровень ограничений предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

При этом жителям районов, в которых введены ограничения четвертого уровня, запрещается встречаться с жителями других домохозяйств на Рождество, подчеркнул Джонсон.

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