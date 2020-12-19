Подростки забросали снежками Вечный огонь в Петербурге
Подростки потушили снегом Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД России.
Сотрудники полиции получили обращение о том, что в парке Красного Села не горит Вечный огонь. Причастность к инциденту двух 13-летних девочек была установлена при просмотре записей камер видеонаблюдения, указано в сообщении.
Девочки кидали в огонь снежки, в результате чего пламя погасло, рассказали в МВД.
Подростки были доставлены в полицию, с ними провели профилактическую беседу. Родителей несовершеннолетних привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание, отметили в ведомстве.
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