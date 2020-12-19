Попова заявила, что при наличии антител к COVID-19 прививаться от него не нужно

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что прививку от коронавируса не нужно делать тем, у кого уже есть антитела к инфекции.

Она отметила, что перед вакцинацией человека проверяют на наличие антител, и в случае, если у него они есть, то прививаться ему не следует. При отсутствии антител к COVID-19 желающему получить прививку все равно необходимо проконсультироваться с врачом.

«Врач должен определить, во-первых, почему их нет после болезни, была ли это та самая болезнь, о которой мы говорим. И сам решит, нужно ли делать эту прививку», — пояснила она в эфире «России-1».

За все время пандемии в России зафиксировали 2 819 429 случаев коронавируса, выздоровели 2 254 742 пациента, умерли 50 347.

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