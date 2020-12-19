Немецкий вирусолог назвал преимущество российской вакцины от COVID-19

Вакцины от коронавируса нового типа, созданные на основе аденовируса, как российский препарат «Спутник V», проще перевозить, чем РНК-вакцины. Об этом рассказал глава немецкого общества вирусологов, профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».

Для перевозки РНК-вакцин, к которым относятся препараты Pfizer/BioNTech и Moderna, требуются низкие температуры, напомнил вирусолог. При этом многие страны не смогут создать подходящие условия для правильной транспортировки таких вакцин.

«Это означает, что для многих стран подойдет не РНК-вакцина, по крайней мере в ее нынешнем виде, а подойдет вакцина на основе аденовируса, которую не надо так охлаждать и которую можно подвергать способу мягкой сушки», – добавил Бартеншлагер.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 75 млн случаев коронавируса, из них больше 1,6 млн с летальных исходом. В России выявили уже 2,8 млн человек с COVID-19.

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