В РПЦ призвали ввести уголовную ответственность за пропаганду смены пола среди детей

Операции по смене пола для несовершеннолетних и пропаганда таких изменений должны быть уголовно наказуемы. Такое мнение выразил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает РИА «Новости».

Представитель РПЦ отметил, что для взрослого человека операция по смене пола является не чем иным, как уродованием и калечением.

«Ну а подвергать таким операциям детей, я считаю, что это преступление, за которым должно следовать уголовное наказание. Так же, как и пропаганда подобного рода операций », — сказал митрополит.

Он также добавил, что такие операции не меняют пол, но лишь создают иллюзию изменений.

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