В Москве женщина заказала убийство бывшего мужа

В Москве задержали женщину, подозреваемую в попытке заказного убийства бывшего мужа за 3 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

По версии следствия, в марте 2020 года женщина решила организовать убийство супруга из-за финансовых разногласий, возникших во время развода. Она обратилась к своему знакомому, который нашел предполагаемого киллера. За убийство ему пообещали 3 млн руб.

«В дальнейшем все действия проходили под контролем оперативных сотрудников уголовного розыска ГУ МВД по Москве, в рамках которых были организованы оперативно-разыскные мероприятия, а также инсценировано убийство мужчины», — рассказала Иванова. После получения фотографии и денег исполнителем женщина и ее пособник были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация приготовления к убийству по найму», «Приготовление к пособничеству в убийстве по найму».

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