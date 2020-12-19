В Ереване начался траурный марш в память о погибших в Карабахе

В Ереване в субботу, 19 декабря, начался траурный марш с жителями республики во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает ТАСС.

Люди в этот день пройдут от площади Республики к мемориальному комплексу Ераблур в память о погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что Пашинян идет во главе колонны, в которой сотни человек. Некоторые участники марша скандируют лозунги в поддержку премьера.

В это же время в Ераблуре находятся противники Пашиняна, которые намерены не допустить его участия в траурных мероприятиях.

По данным армянских властей, в ходе нагорнокарабахского конфликта погибли тысячи человек.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

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