Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новости о создании российской вакцины «Спутник V» были неоднозначно восприняты на Западе из-за конкуренции.

«То, что институту Гамалеи удалось использовать ранние наработки для того, чтобы быстро выйти на это вот решение по «Спутнику V», это, конечно, представляло угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

Представитель Кремля отметил, что Россия «в целом на Западе не в моде», однако не потому, что она плохая, а из-за конкуренции.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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