Коронавирус выявили еще у 6 459 жителей Москвы

В Москве выявили еще 6 459 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также были госпитализированы 1 736 инфицированных пациентов. К аппаратам ИВЛ подключен 501 человек.

«За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших», — отметили в оперштабе.

За все время пандемии в городе коронавирус подтвердили у 728 637 человек, выздоровели 562 953, умерли 10 317.

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