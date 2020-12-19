Коронавирус выявили еще у 6 459 жителей Москвы
Катерина Медведева
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В Москве выявили еще 6 459 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также были госпитализированы 1 736 инфицированных пациентов. К аппаратам ИВЛ подключен 501 человек.
«За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших», — отметили в оперштабе.
За все время пандемии в городе коронавирус подтвердили у 728 637 человек, выздоровели 562 953, умерли 10 317.
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