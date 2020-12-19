В России коронавирус подтвердили еще у 28 209 человек
Анна Светлова
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В России выявили 28 209 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.
Также за прошедший день выздоровели 26 109 человека, скончались 585.
Больше всего случаев инфекции выявлено в Москве (6459), Санкт-Петербурге (3754), Московской области (1514).
За все время пандемии в стране зафиксировали 2 819 429 случаев коронавируса, выздоровело 2 254 742 пациентов, умерли 50 347.
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