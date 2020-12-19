Восемь человек стали жертвами пожара в больнице в Турции
Анна Светлова
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Восемь человек стали жертвами пожара в больнице университета Санко в турецком городе Газиантеп. Об этом информирует агентство Anadolu.
Отмечается, что возгорание произошло из-за поломки системы подачи кислорода в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом.
По данным агентства, семь пациентов умерли на месте, еще один при транспортировке в другое медучреждение. Еще 14 человек, проходящих лечение в отделении, были эвакуированы и направлены в другие клиники.
По факту произошедшего начато расследование.
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