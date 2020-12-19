Снежный покров в Москве увеличится до 11 сантиметров в субботу
Катерина Медведева
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о снежной погоде в субботу, 19 декабря. Его слова приводит РИА «Новости».
«Это будет достаточно комфортная погода со слабым минусом», — заявил синоптик.
Интенсивный снег пройдет в утренние часы. Всего выпадет 2-3 миллиметров осадков, что добавит 1-3 сантиметра снега.
В настоящий момент снежный покров составляет 8 сантиметров.
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