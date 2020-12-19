NBC: COVID-19 поставил США на колени

Журналист американского телеканала NBC Дэниел Аркин считает, что пандемия коронавируса поставила США на колени. Его статья приведена на сайте канала.

Публицист задается вопросом, как вирус смог подчинить себе «самую богатую и могущественную страну мира». Он обратил внимание на то, что американцы были уверены в том, что на борьбу с COVID-19 будет направлено большое количество ресурсов, однако этого не произошло.

Аркин также вспомнил слова одного из ведущих врачей о том, что зимой в Соединенных Штатах может произойти «самый серьезный кризис общественного здравоохранения в истории».

По словам журналиста, количество летальных исходов от COVID-19 в стране за десять последних месяцев приближается к 300 тысячам. При этом если весной в основном зараженные были на северо-востоке США, в особенности в Нью-Йорке, то сейчас люди погибают по всей стране.

Аркин также считает, что пандемия подняла на поверхность множество проблем в стране. Так, оказалось, что в Соединенных Штатах недостаточное финансирование больниц, в сельских городах и бедных кварталах приходит в упадок инфраструктура, законодательство тормозит экономическую помощь и тд.

Автор статьи также напомнил, что вакцинация в стране начнется в ближайшее время, однако обратил внимание на то, что ее результаты будут видны не раньше чем в 2021 году.

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