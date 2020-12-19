Еще 5 925 жителей Москвы вылечились от коронавируса

В Москве от коронавируса выздоровели еще 5 925 пациентов. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Всего врачи вылечили от инфекции 562 953 человека.

Днем ранее сообщалось о 5 821 выздоровевшем пациенте. С начала пандемии в Москве зафиксировано 722 178 случаев коронавируса.

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