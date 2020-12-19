Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 км

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6,5 км. Об этом сообщает ГУ МСЧ России по региону.

Выброс пепла был зафиксирован днем 19 декабря по местному времени. Высота пеплового столба составила 6,5 км.

Шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного на расстоянии около 55 км. На его пути населенные пункты отсутствуют, в районе вулкана не летают самолеты, туристические группы в данном направлении не зарегистрированы.

Ключевской сопке присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Вулкан Ключевской, высота которого составляет 4 800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.

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