Китай назвал ношение масок эффективным средством в борьбе с COVID-19

Руководитель отдела по профилактике заболеваний государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Цуй Ган заявил, что ношение масок, гигиена рук и соблюдение социальной дистанции являются эффективными методами профилактики распространения коронавируса. Его слова приводит РИА «Новости».

«У нас есть очень много эффективных инструментов профилактики эпидемии, например, ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, гигиена рук», — сказал он.

Цуй Ган отметил, что все эти методы доказали свою эффективность в процессе профилактики эпидемии, поэтому каждому гражданину необходимо принимать меры индивидуальной защиты.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Китае стабильна, основной угрозой распространения коронавируса является завоз инфекции из-за границы.

Всего в КНР коронавирус выявили у 86 806 человек, выздоровели 81 865, умерли 4 634. В настоящее время в больницах находятся 307 пациентов с COVID-19.

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