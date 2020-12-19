Китай назвал ношение масок эффективным средством в борьбе с COVID-19
Руководитель отдела по профилактике заболеваний государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Цуй Ган заявил, что ношение масок, гигиена рук и соблюдение социальной дистанции являются эффективными методами профилактики распространения коронавируса. Его слова приводит РИА «Новости».
«У нас есть очень много эффективных инструментов профилактики эпидемии, например, ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, гигиена рук», — сказал он.
Цуй Ган отметил, что все эти методы доказали свою эффективность в процессе профилактики эпидемии, поэтому каждому гражданину необходимо принимать меры индивидуальной защиты.
В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Китае стабильна, основной угрозой распространения коронавируса является завоз инфекции из-за границы.
Всего в КНР коронавирус выявили у 86 806 человек, выздоровели 81 865, умерли 4 634. В настоящее время в больницах находятся 307 пациентов с COVID-19.
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