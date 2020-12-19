Названы условия для безопасного запуска пиротехники

Председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин рассказал о главных рисках при использовании пиротехники и дал рекомендации по безопасному запуску фейерверков.

В первую очередь пиротехнические средства должны быть сертифицированы, а при запуске соблюдены все меры предосторожности.

«Батареи салютов продают в спецмагазинах. Вся пиротехника такого типа производится на специализированных фабриках, все батареи, завезенные компаниями-импортерами, сертифицированы и соответствуют определённым требованиям», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По его словам, самое важное условие использования пиротехники — соблюдение дистанции от места запуска фейерверка. Зрители должны стоять как минимум на расстоянии 20 м, а коробки должны быть установлены на ровной твердой поверхности.

Также важно учитывать погодные условия и правильно выбирать место запуска. Нежелательно ставить коробки в снег, использовать пиротехнику возле дорог, а при сильных порывах ветра необходимо предусмотреть возможность разрыва заряда — при выстреле порывы ветра могут унести в сторону его части и повредить стекла в жилых домах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России предложили наносить на упаковки пиротехники предупреждающие картинки

— Фейерверки-фонтаны разрешат использовать в зданиях