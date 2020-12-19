Американский регулятор зафиксировал аллергическую реакцию на вакцину Pfizer
Представитель американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питер Маркс заявил, что у пяти привитых разработанной компаниями Pfizer Inc и BioNTech вакциной выявлена аллергическая реакция. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, такую реакцию может вызывать полиэтиленгликоль, который входит в состав вакцины от Pfizer и Moderna.
FDA изучает вопросы, связанные с аллергией при вакцинировании, отметил Маркс.
Ранее сообщалось, что после прививки от COVID-19 вакциной компаний BioNTech и Pfizer медработник в штате Аляска был госпитализирован с сильной аллергической реакцией. По последней информации, его состояние оценивается как стабильное.
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