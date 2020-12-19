Защита Ярошенко просит освободить его из-за вспышки коронавируса в тюрьме

Защита осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко просит суд освободить его из-за вспышки коронавируса в тюрьме, так как инфекция подвергает жизнь россиянина опасности. Об этом сообщил адвокат осужденного Алексей Тарасов, передает РИА «Новости».

«Прошение по делу Константина Ярошенко подано в Федеральный суд южного округа Нью-Йорка – прошение о его освобождении в связи со вспышкой коронавируса в тюрьме, где он находится», — говорится в сообщении.

По его словам, у Ярошенко есть заболевания, которые сопряжены с более тяжелым течением коронавируса, в частности у него гипертония, артрит и гиперлипидемия.

Адвокат подчеркнул, что в тюрьме невозможно сохранять дистанцию в 6 футов (1,83 метра), койки заключенных стоят друг от друга в нескольких сантиметрах.

«В данный момент в «Данбери» действительно существенное увеличение случаев коронавируса. Если в начале декабря там было всего семь заболевших, то сейчас эта цифра подпрыгнула до 95, и она продолжает увеличиваться», — говорится в сообщении.

Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы в тюрьме общего режима за сговор с целью контрабанды крупной партии наркотиков на территорию США.

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