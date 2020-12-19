В Москве в субботу ожидается до -4° и гололедица

В Москве в субботу, 19 декабря, ожидается до -4°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -2 до -4°C. Будет облачно, выпадет снег, ожидается гололедица. Ветер подует южный и юго-восточный, скорость составит 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до -5...-3°C. Сохранится облачность и гололедица, ожидается небольшой снег. Ветер южный и юго-восточный скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление днем составит 755 мм, а ночью составит 756 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.