Экс-замначальника ГСУ СК объявлен в розыск из-за стрельбы в «Москва-Сити»
Антон Демидов
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Экс-замначальника Главного следственного управления СК России по Москве Сергей Синяговский был объявлен в федеральный розыск по делу о перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с материалами дела.
По словам собеседника агентства, отставной офицер скрылся от следствия.
«Синяговский является фигурантом уголовного дела о подлоге и фальсификации доказательств и объявлен в розыск», — сказал источник.
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