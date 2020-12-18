Экс-замначальника ГСУ СК объявлен в розыск из-за стрельбы в «Москва-Сити»

Экс-замначальника Главного следственного управления СК России по Москве Сергей Синяговский был объявлен в федеральный розыск по делу о перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с материалами дела.

По словам собеседника агентства, отставной офицер скрылся от следствия.

«Синяговский является фигурантом уголовного дела о подлоге и фальсификации доказательств и объявлен в розыск», — сказал источник.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Следователь СК задержан за подлог доказательств по делу о стрельбе в Москва-Сити