В США одобрена вакцина от коронавируса Moderna

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что вакцина от коронавируса Moderna одобрена для использования внутри страны.

«Вакцина Moderna одобрена подавляющим большинством», — написал он.

Трамп уточнил, что поставки начнутся незамедлительно. Также он добавил, что вакцина уже на пути в страны, наиболее страдающие от «китайского вируса», — Германию, Францию, Испанию и Италию.

Ранее комитет экспертов рекомендовал медицинскому регулятору FDA применять Moderna в стране.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 17,2 млн, скончались 310 тыс. человек.

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