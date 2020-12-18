Главный нарколог Минздрава заявил, что алкоголь вреден в любых дозах

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн напомнил, что этиловый спирт является токсичным растворителем, поэтому алкоголь вреден в любых дозах. Об этом пишет ТАСС.

«Один наш коллега из Англии как-то сказал: «разрешенная доза алкоголя равняется нулю». Это, конечно, такая достаточно мощная фраза, но она близка к правде», — сказал Брюн.

По его словам, «дьявольщина» заключается в том, что если человек выпивает немного алкоголя, у него теряется самоконтроль.

«У него повышается настроение, он становится более активный, мысли у него скачут, и моторика расторможена, он весел, беспечен», — описал состояние эксперт.

Из-за этого человек выпивает еще, доводя себя до критического состояния. Поэтому всем без исключения нужно стараться не пить алкоголь.

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