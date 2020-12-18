«Яндекс» перечислил самые популярные слова 2020 года

«Яндекс» назвал наиболее популярные в этом году слова в поисковых запросах пользователей. Ими стали «карантин», «пропуск» и «конституция».

Уточняется, что эти слова были выбраны, поскольку частота их употребления в текущем году увеличилась более чем в три раза.

Аналитики также выбрали главные слова за остальные годы прошедшего десятилетия. В 2011 году лидерами по популярности стали слова «планшет», «купон» и «дефолт»; в 2012 - «мультиварка», «мемы» и «ультрабук»; а в 2013 - «метеорит», «плейкаст», «промокод».

В 2014 году пользователи чаще всего запрашивали слова «майдан», «годжи» и «санкции»; в 2015 - «тверк», «кек» и «слипоны»; в 2016 - «гироскутер», «петиция» и «вейп».

В последние три года самыми популярными оказались запросы «спиннер», «майнинг» и «криптовалюта»; «слайм», «каршеринг» и «сквиши», а также «рецессия», «постирония» и «люстрации» соответственно.