В Кремле заявили, что Путин ознакомлен с делом Сафронова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин оперирует той информацией, которая передается ему следственными органами по делу Ивана Сафронову, обвиняемого в госизмене.

«Главным образом президент акцентировался на сути этого вопроса. Имел ли случай… (госизмены — ред.). Об этом говорил президент. Следствию предстоит доказать эти весьма серьезные обвинения», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом он отметил, что в Кремле не планируют выслушивать доводы защиты, так как этим занимается следствие.

«Не наша функция выслушивать защиту. Если у них есть, что опубликовывать и это будет опубликовано, то мы ознакомимся. Из-за режима секретности не имеем права знакомиться», — сказал пресс-секретарь.

На вопрос журналистов, важно ли, что Сафронову инкриминируют преступление за 2017 год, Песков ответил, что период не столь важен, важно, передавал ли в действительности обвиняемый секретные сведения за границу.

«Что касается периода, президент говорил о том, что ему было доложено следствием. Когда Иван работал журналистом, у него не было доступа к секретным данным. Вот это и выясняет следствие. И это должно будет следствие доказать в суде», — подчеркнул Песков.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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