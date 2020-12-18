Песков вновь отказался комментировать ситуацию с Навальным
Ольга Якушева
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь отказался комментировать ситуацию с Алексеем Навальным.
«Я не буду это комментировать. Мы все сказали. Я по этому пациенту сказал, что не хочу комментировать», — заявил Песков.
При этом представитель Кремля уточнил, что «спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств ».
«За такими спецслужбы присматривают во всем мире», — отметил Песков.
Накануне, 17 декабря, Песков заявил, что больше не хочет комментировать заявления по инциденту с Навальным.
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