Песков вновь отказался комментировать ситуацию с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь отказался комментировать ситуацию с Алексеем Навальным.

«Я не буду это комментировать. Мы все сказали. Я по этому пациенту сказал, что не хочу комментировать», — заявил Песков.

При этом представитель Кремля уточнил, что «спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств ».

«За такими спецслужбы присматривают во всем мире», — отметил Песков.

Накануне, 17 декабря, Песков заявил, что больше не хочет комментировать заявления по инциденту с Навальным.

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