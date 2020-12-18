Власти Москвы не видят рисков локдауна до Нового года
Карина Казанцева
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Столичные власти не видят предпосылок для введения локдауна до новогодних праздников. Об этом пишет «Интерфакс».
«Ну а в целом дальше будем смотреть, потому что эти решения... Ежедневно идет анализ, и мы смотрим, как ситуация складывается», — сказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
По его словам, столица нарастила мощности коечного фонда.
В Москве коронавирусом заразились 722 178, выздоровели 557 028, погибли 10 243 человека.
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