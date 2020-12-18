В России коронавирус подтвердили еще у 28 552 человек

В России выявили 28 552 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 26 093 человека, скончались 611.

Больше всего случаев инфекции выявлено в Москве (6937), Санкт-Петербурге (3757), Московской области (1485).

За все время пандемии в стране зафиксировали 2 791 220 случаев коронавируса, выздоровели 2 228 633 пациентов, умерли 49 762.

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