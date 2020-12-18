В Индии число заражений коронавирусом приблизилось к 10 млн

В Индии за сутки коронавирус выявили у 22 890 человек, что увеличивает общее число заражений до 9 979 447. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

За 24 часа скончались 338 пациентов, с начала пандемии — 144 789.

Ведомство подчеркивает, что число случаев может превысить 10 миллионов в ближайшие сутки. В то же время показатели заболеваемости снижаются: уже пять дней они не превышают 30 тысяч новых случаев в сутки.

За день выздоровели 31 087 человек, всего — 9 520 827. Индия остается одним из мировых лидеров по выздоровлениям — вылечились уже 95% от инфицированных. В настоящий момент лечение проходят 313 831 человек.

Страна занимает второе место в мире по распространению коронавируса после США.

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