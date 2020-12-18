В Якутии от гриппа привились больше 60% населения

Вакцинация от гриппа завершена в Якутии — привились больше 60% населения. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова, пишет ТАСС.

«Ковид и те режимные меры, которые сегодня применяются, <…> позволили нам сегодня снизить заболеваемость по ОРВИ и гриппу. Мы видим, что [заболеваемость] не превышает пороги, особенно среди детского населения», — сказала Борисова.

В Якутии живут около 972 тысяч человек.

В регионе действуют частичные органичения по коронавирусу: заниматься спортом и гулять на улице можно только в одиночку или с членами своей семьи, закрыты некоторые заведения, кафе и магазины. В общественных местах обязательны маски и перчатки.

В Якутии коронавирусом заразились 23 637, выздоровели 21 126, умерли 333 человека.

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