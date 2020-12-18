Четыре страны с авиасообщением с РФ не соответствуют критериям по COVID-19

Четыре страны, с которым Россия возобновила авиасообщение, не соответствуют ни одному из критериев Роспотребнадзора по ситуации с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, всем трем установленным критериям не соответствуют Белоруссия, Казахстан, Турция и Швейцария, отмечает Роспотребнадзор.

«Необходимо отметить, что при выезде в зарубежные страны возрастает риск заражения новой коронавирусной инфекцией», – отмечает ведомство.

Для возобновления авиасообщения показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тысяч населения, указано в сообщении. При этом среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней должен равняться или быть ниже 1%, а показатель распространения инфекции Rt должен быть менее 1.

За все время пандемии в России выявлено более 2,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 49 тысяч — с летальным исходом.

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