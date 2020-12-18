Жителей европейской части России предупредили о похолодании

Температура воздуха в Центральном федеральном округе опустится на 2-3℃ в начале следующей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам синоптика, в Москве до конца текущей недели ожидается теплая погода и температура выше климатической нормы. При этом с понедельника, 21 декабря, ожидается умеренное понижение температуры, при этом погода будет близка к норме.

Аномальные холода ожидаются на юге европейской части России с воскресенья, 20 декабря, рассказал Вильфанд. В частности, в Ростове ночью в воскресенье температура составит -4...-8℃, а в понедельник и вторник похолодает до -5...10℃.

На севере ЦФО всей недели будет поступать атлантический воздух, температура превысит норму на 6-8℃, добавил эксперт. По его словам, в севернйо части округа ожидаются сильный и мокрый снег, гололед.

Холодная погода установится также в Приволжском федеральном округе, отметил Вильфанд.

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