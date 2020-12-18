Росгвардия и МВД Белоруссии заключили соглашение о сотрудничестве

Росгвардия и министерство внутренних дел Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве, текст документа опубликован на белорусском национальном правовом интернет-портале.

Соглашение предусматривает сотрудничество ведомств в сферах охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, охраны важных государственных объектов и специальных грузов, борьбы с терроризмом и экстремизмом и по ряду других направлений.

При этом содействие должно осуществляться на основании запроса заинтересованной стороны или по инициативе другой стороны, указано в документе.

Соглашение было подписано в Минске 19 ноября текущего года.

В Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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