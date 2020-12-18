Эксперты FDA рекомендовали использование вакцины Moderna в США

Экспертный комитет американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендует одобрить экстренное использование в США вакцины от коронавируса компании Moderna, сообщает Reuters.

Согласно решению экспертов, «преимущества вакцины перевешивают риски для людей в возрасте 18 лет и старше», указано в сообщении.

Ранее в США было одобрено экстренное использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в стране выявлено более 17 млн случаев COVID-19, из них более 300 тысяч — с летальным исходом.

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