Захвативший заложников под Парижем найден мертвым

Мужчина, взявший в заложники свою супругу в пригороде Парижа, найден мертвым, сообщает BFMTV.

По данным телеканала, пара находилась в процессе развода, жена подавала жалобы на супруга, обвиняя его в домашнем насилии. Женщина также погибла.

В результате инцидента были ранены двое сотрудников полиции, они были госпитализированы. В настоящее время их жизни ничто не угрожает, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что коммуне Домон в департаменте Валь-д'Уаз мужчина захватил заложников.

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