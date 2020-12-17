Пропавших в подмосковных пещерах детей нашли
Карина Казанцева
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Взрослого и восьмерых детей, пропавших в подмосковных пещерах Сьяны, нашли, об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что все туристы живы. Они заблудились в пещерах и долго не могли найти выход.
Как ранее писали СМИ, в пещерах Сьяны потерялись двое взрослых и восемь детей в возрасте от девяти до 12 лет. Они готовились к соревнованиям по спортивному ориентированию.
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