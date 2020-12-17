Защита осужденного во Франции Винника опротестовала приговор
Защита осужденного во Франции россиянина Александра Винника направила апелляцию по решению суда. Об этом сообщает ТАСС.
Адвокат Винника Фредерик Бело уточнил, что защита намерена оспорить заключение «по обвинению в отмывании денежных средств при отягчающих обстоятельствах», а также вердикт, который предусматривает выплату штрафа и компенсаций пострадавшей стороне.
По его словам, пока Винник пребывает под стражей, суд должен рассмотреть апелляционную жалобу в течение четырех месяцев.
Кроме того, адвокат уточнил, что после этого ожидается и принятие решения по вопросу экстрадиции россиянина.
Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Американская сторона обвиняла его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу. 24 января 2020 года Винник был доставлен во Францию, где его оставили под стражей. 7 декабря суд во Франции приговорил Винника к 5 годам тюрьмы, а также штрафу в размере €100 тыс.
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