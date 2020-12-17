Спасатели предупредили о сильной гололедице в Подмосковье

Жителей Подмосковья предупредили о сильной гололедице ночью 18 декабря. Экстренно предупреждение размещено на сайте подмосковного главка МЧС.

«Во второй половине ночи 18 декабря в Московской области ожидается переход температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений, гололедица, местами сильная», — сообщили в ведомстве.

Спасатели призывают пешеходов передвигаться с осторожностью, водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и не выезжать на дороги общего пользования на летней резине.

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