Путин оценил идею введения международных сертификатов для привитых от коронавируса

Президент России Владимир Путин поддержал идею введения международных сертификатов для вакцинированных от коронавируса, которые позволили бы свободно передвигаться по миру.

«Что касается международных сертификатов, которые позволяли бы тем людям, которые имеют прививки, свободно передвигаться — можно, наверно, об этом говорить», — сказал глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции.

При этом Путин отметил, что даже привитые люди могут быть переносчиками инфекции.

По его словам, вопрос о сертификатах требует дополнительного изучения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минздраве рассказали, кому не стоит вакцинироваться от COVID-19

— Вакцинация от COVID-19 внесена в календарь профилактических прививок

— Минздрав скорректирует рекомендации по лечению коронавируса