Жителя Москвы арестовали за нападение на охранника военной поликлиники

Хамовнический суд Москвы арестовал жителя столицы, напавшего на дежурного контрольно-пропускного пункта (КПП) военной поликлиники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.

Отмечается, что мужчина будет находиться под стражей до 15 февраля 2021 года.

Согласно информации следствия, вечером во вторник, 15 декабря, 28-летний Соловьев намеревался пройти через КПП военной поликлиники на Гоголевском бульваре. Когда дежурный попытался его остановить, злоумышленник несколько раз ударил его острым предметом, возможно ножом.

По данным Минобороны, дежурный с травмой предплечья был направлен в больницу. Информации о мотивах Соловьева не приводилось. В Следственном комитете сообщили, что психическое состояние мужчины будет оценено в ходе экспертизы.

Москвичу предъявили обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

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