В Ханты-Мансийске подросток поджег новогоднюю елку

Подросток поджег новогоднюю елку в центре Ханты-Мансийска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что инцидент произошел около 12 часов в среду, 16 декабря, вблизи торгового центра «Гермес» в центре Ханты-Мансийска.

По данным пресс-службы, от новогоднего дерева остался один каркас. Согласно записям с камер видеонаблюдения, школьник, проходя мимо ели, поднес к ней спичку или зажигалку, после чего дерево возгорелось.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника.

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