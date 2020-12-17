Названа главная причина повторной госпитализации с COVID-19

Кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин рассказал об одной из ключевых причин повторной госпитализации с коронавирусом, передает «Вечерняя Москва».

По словам Кондрахина, чаще всего это возникает, когда COVID-19 не долечили. Многие пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы, рассказал терапевт.

Врач призвал заболевших коронавирусом соблюдать все рекомендации врача. В частности, после выписки из больницы необходимо пропить до конца лекарства, назначенные врачом. Также нужно следить за кровью и не забыть сдать повторный анализ через две недели после выписки. Еще одно важное условие — не переохлаждаться, не мерзнуть. Специалист также посоветовал не перегружать организм физическими нагрузками, следить за давлением, снизить количество жирной, острой, сладкой и соленой пищи в рационе и как минимум на месяц отказаться от алкоголя.

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